Un racconto multimediale per omaggiare Bianciardi: l’evento delle scuole che portanno il suo nome

GROSSETO – Tra le tante celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Luciano Bianciardi (1922-2022), non poteva mancare un progetto del Polo della Comunicazione, che da lui – ormai più di 10 anni fa – ha orgogliosamente preso il nome, con la realizzazione di un’opera-racconto multimediale che omaggia lo scrittore grossetano, in una particolare sinergia tra i diversi indirizzi del Polo.

I licei musicale e coreutico, artistico e l’indirizzo tecnico della grafica e comunicazione, hanno sviluppato un progetto comune (nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento – Pcto), in collaborazione con associazione “l’Altra città” e l’associazione “Kansassiti”, che ha portato alla realizzazione di un evento che si terrà in Piazza Dante, il prossimo giovedì 5 maggio 2022 dalle 10 alle 12, patrocinato dalla Provincia di Grosseto e organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

L’evento vedrà un alternarsi di musiche, immagini, scenografie e coreografie originali realizzati dagli allievi del Polo Bianciardi, ispirate a Luciano Bianciardi, dove si racconta anche la città e provincia di Grosseto nella quale ha vissuto gran parte della sua vita, luogo di maturazione del suo pensiero, testi e idee.

Le studentesse della sezione coreutica classe 5 A si esibiranno in una coreografia dedicata, guidate dalla professoressa Patrizia Porti, sulle musiche originali composte dagli allievi del liceo musicale. La 5A musicale, infatti, sotto la direzione del professor Lorenzo Pezzella ha composto un brano inedito, realizzato in funzione di una registrazione audio-video ma anche di una esibizione in tempo reale, realizzato con la collaborazione di tutte le discipline pratiche di indirizzo, esecuzione e interpretazione, tecnologie musicali, teoria analisi e composizione, laboratorio di musica di insieme, tecniche della danza e laboratorio coreografico.

L’azione scenica avverrà nella cornice scenografica realizzata dalla 5 A Architettura del Liceo Artistico che si è dedicata alla realizzazione artistica di scenografie modulari, costumi, oggetti di scena e allestimento dell’opera grazie alle docenti di Architettura e Laboratorio prof.ssa Silvia Cinà e professoressa Marta Rabagli.

La classe 5 B Tecnico grafica e comunicazione, con la professoressa Patrizia Vincenzoni, ha realizzato la progettualità della comunicazione prima dell’evento, la documentazione e la post-produzione, attraverso prodotti multimediali coinvolgendo le discipline: laboratori tecnici e artistici, discipline grafiche e pittoriche, progettazione multimediale, tecnologie e organizzazione dei processi.

L’azione-scenica del prossimo giovedì 5 maggio verrà rappresentata nuovamente al Teatro Moderno il 31 maggio, e sarà inoltre realizzato un prodotto audio-video per la diffusione attraverso le reti sociali e i nuovi mezzi di comunicazione: sarà così un’occasione per continuare ad omaggiare Luciano Bianciardi mostrando le sinergie tra Istituzioni e Scuola, città e cultura, e tra i diversi indirizzi dell’Istituto della Comunicazione “Bianciardi”.

“Siamo felici – illustrano gli allievi e i docenti dell’Istituto – di aver preso parte all’organizzazione di questo evento, in collaborazione con il Comune di Grosseto, volto a celebrare il centenario dell’autore grossetano Luciano Bianciardi e soprattutto di riuscire a rendergli omaggio grazie alla partecipazione degli studenti del Polo Bianciardi”.