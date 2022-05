Tris di successi per le giovanili del Bsc Grosseto: battuti Massa Carrara, Chiantella e Lucca

GROSSETO – Weekend da applausi per le squadre giovanili del Bsc Big Mat Grosseto. Gli Under 15 del manager Secciani battono per 9 a 6 la formazione di Massa Carrara. I grossetani sono riusciti a sfruttare il vantaggio accumulato nei primi inning, con una buona prestazione, che però non ha convinto fino in fondo. Infatti le poche valide, alcuni errori in difesa e un monte di lancio a tratti sottotono, hanno fatto rischiare un po’ troppo i biancorossi che avrebbero potuto vincere anche con più tranquillità. Da segnalare comunque alcuni spunti di pregio quali un bel triplo di Orlandini e un gran internal home run di Risico. La squadra da lunedì comincerà a preparare la prossima impegnativa giornata di campionato contro l’Arezzo, il 14 maggio, sempre sul campo di casa.

Importante vittoria anche per gl Under 12 di Lino Luciani che si impongono sul campo di casa per 18 a 4 contro il Chiantella. I biancorossi, ora a punteggio pieno, giocheranno sabato prossimo lo scontro al vertice contro la Fiorentina a Firenze.

Vincono anche le little girs del softball: le Under 13 di Paolo Verrecchia, infatti, si impongono sui Drk draghetti di Lucca per 13-8 al termine di una partita attenta e sempre in continua crescita, sia in attacco sia in difesa. Da segnalare l’ottima prova in battuta per Sveva Miglianti e Noemi Marcotulli.