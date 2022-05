Scandicci al tappeto, la Gea di Prima Divisione imbattuta ai playoff

GROSSETO – Il quintetto di Prima divisione della Gea Grosseto prosegue imbattuto nei playoff di Prima divisione. Nella prima giornata del girone di ritorno i ragazzi di Marco Santolamazza hanno conquistato la terza vittoria della seconda fase a spese dello Scandicci Basket (83-62) che nulla ha potuto contro una formazione che ha trovato il ritmo giusto per divertirsi e piegare ogni avversario. La gara con lo Scandicci si è praticamente risolta nel primo tempo. I biancorossi locali hanno chiuso il primo quarto sopra di sei, per poi andare all’intervallo con un vantaggio rassicurante di quindici punti. Sette le triple messe a segno, due delle quali di Malfanti. Mattia Conti ed Edoardo Delfino Marsili i migliori realizzatori a 13 punti, seguiti da Lorenzo Scurti.

La Gea Grosseto, che guida la classifica inseguita da Massa & Cozzile (sconfitta in via Austria 81-80 al termine di una gara appassionante risolta ai supplementari) in questa settimana scendera due volte in campo: domani, martedì 3 maggio, disputerà il recupero della prima di andata alle 21 a Scandicci; venerdì alle 21,30 sarà di scena a Prato nella seconda di ritorno.

Gea Grosseto-Scandicci Basket 83-62

GEA GROSSETO: Santolamazza, Bassi 3, Malfanti 8, Scarpino 8, Contri 13, Ciolfi 2, Delfino Marsili 13, Pierozzi 8, Di Nisio 3, Scurti 12, Burzi 9, Baccheschi 4. All. Marco Santolamazza.

SCANDICCI: Ciuffi 5, Giannone 10, Maccari 4, Virgaalem, Corradi, Risso 5, Bellucci 18, Chiesi 3, Milani 8, Castoro, Pizzamano 7. All. Goretti.

ARBITRO: Guido de Lalla.

PARZIALI: 20-14, 37-22; 61-41.