Lite tra donne: la notte si picchiano in un locale, la mattina una sbatte l’altra contro un vetro mandandola in ospedale

GROSSETO – Forse un’antica ruggine, o una torto recente. Non si sa quali siano le cause di una lite che ha coinvolto due donne che se le sono date di santa ragione a più riprese tanto da far finire una delle due in ospedale.

Il primo episodio è avvenuto questa mattina alle 4.30, nella zona di via de Barberi. Le due erano fuori da un locale quando hanno iniziato a picchiarsi e accapigliarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma.

Evidentemente però le due donne sudamericane non avevano finito di “chiarirsi”. Alle 7.30 si sono ritrovate in via Trento, a poca distanza dalla stazione di Grosseto, e la lite è ripresa, se possibile in maniera anche più violenta.

Una delle due straniere avrebbe preso l’altra e l’avrebbe sbattuta violentemente contro la porta a vetri di un palazzo, ferendola.

La donna è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri.

L’accusa, reciproca, tra le due donne, è di lesioni personali.