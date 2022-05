Perde il controllo del motorino e finisce sotto un’auto in sosta. Ferito ragazzino di 14 anni

GROSSETO – Un ragazzino di 14 anni, di Grosseto, è rimasto ferito in un incidente avvenuto pochi minuti fa in via Mascagni, a Grosseto.

Il ragazzino, in sella al proprio motorino, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sotto un’auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa che hanno soccorso il ragazzo trasferendolo in ospedale con traumi ed escoriazioni varie. Per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente c’era la Polizia municipale.