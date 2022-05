Incidente in città: tre auto coinvolte. Una finisce contro un albero

GROSSETO – Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Senese, all’incrocio tra via Genova e via del Commendone.

Nell’incidente un’auto ne avrebbe tamponata un’altra spedendola contro una terza. Una delle tre è anche finita contro un albero.

Tre le persone ferite nell’incidente.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Croce rossa, Misericordia e 118. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e stabilirà la dinamica dell’incidente.