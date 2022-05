Il Comune cerca personale a tempo indeterminato: al via le candidature

MONTE ARGENTARIO – E’ uscito il bando per la selezione pubblica per esami per la copertura di numero due posti di categoria C, economica C1, profilo professionale “Istruttore di vigilanza” a tempo pieno e indeterminato.

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda entro il 30 maggio 2022.

E’ richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.