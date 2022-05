Coronavirus: 41 nuovi casi in Maremma, da dicembre non erano così pochi. Quattro ricoveri in meno

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 2 maggio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Calano i casi in Maremma: sono 41 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 150) su 349 tamponi (ieri 899). Era dal 13 dicembre che non si registrava un numero così basso di nuovi positivi in 24 ore.

Scende il tasso di positività, che passa dal 16,7% di ieri all'11,7% di oggi. Dal 26 febbraio il tasso di positività in Maremma non era così basso.

Sono 2.363 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.393), 78 le guarigioni in 24 ore (ieri 168).

Quattro ricoveri in meno: sono 12 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto (ieri 16), resta vuota la terapia intensiva.

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 01/05/2022 alle ore 24 del 01/05/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 443 69 3.488 89 Grosseto 349 41 2.363 78 Siena 417 77 3.344 122 Asl TSE 1209 187 9195 289

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 12 3 14 14 14 8 4 Grosseto 10 5 6 7 7 6 - Siena 20 10 17 17 6 4 3 ASL TSE 42 18 37 38 27 18 7

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 13 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Castel Del Piano 1 Cinigiano 1 Follonica 3 Grosseto 22 Orbetello 4 Roccalbegna 1 Roccastrada 6 Seggiano 1

Decessi