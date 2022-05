Una vittoria e sconfitta per il Bsc Big Mat Grosseto contro il Nettuno

GROSSETO – Una vittoria e una sconfitta per il Big Mat Bsc Grosseto nel doppio confronto contro il Nettuno Bc 1945. Il team grossetano si aggiudica gara 1 allo stadio Steno Borghese di Nettuno per 3 a 1 mettendo subito le cose in chiaro al primo inning, imponendosi per 2 a 0 con Funzione e Diaz. Nella terza ripresa poi la squadra ospite va sul 3 a 1 grazie ancora a Diaz. Nell’ottavo inning il Nettuno Bc 1945 accorcia ancora le distanze portandosi sul 3 a 2. Da sottolineare l’ottima prestazione di Marco Artitzu che, insieme a Mattia Sireus, è sempre più una sicurezza sul monte di lancio. Bene anche sul piatto Yordany Scull e Niccolò Funzione. Gara due, infine, si giocherà questa sera, sabato 30 aprile, alle ore 20.30.

Gara due si chiude con un 10 a 0 per il Nettuno Bc 1945. Dopo la preziosa vittoria nel match del pomeriggio, i ragazzi del manager Stefano Cappuccini non riescono a replicare in notturna. La squadra di casa, ben strutturata e dotata di ottimi interpreti – su tutti Derwin Pomare Martinez -, si porta immediatamente sul 3 a 0 nel primo inning. Colpisce poi alla seconda, alla quarta e alla sesta ripresa, andando così sul 6 a 0. Al settimo inning, il team laziale mette a segno altri tre punti e nella ripresa successiva si porta sul 10 a 0. L’incontro termina all’ottavo inning per manifesta superiorità. Il sabato biancorosso, però, si chiude con un bilancio estremamente positivo: nel pomeriggio i ragazzi di Cappuccini si sono conquistati una vittoria contro un team storico e oltre ogni aspettativa; in gara due, a dimostrazione che prima di ogni risultato viene la progettualità e la crescita dei più giovani, c’è stato spazio anche per gli under 18 Omar Benelli, Gabriele Brzezinski e Lorenzo Miglianti. Il prossimo appuntamento di campionato vedrà il Big Mat Bsc Grosseto impegnato contro l’Academy of Nettuno, domenica 15 maggio, allo stadio Scarpelli (foto Guerrini).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 201 000 000

Nettuno Bc 1945: 001 000 010

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (2/4), Diaz 6 (2/3), Leonora 8 (1/4), DH Scull (2/3), 9 Cinelli (0/3), 7 Cappuccini (0/4), 2 Milli (4/0), Luciani 3 (4/0), 4 Tiberi (0/2);

Nettuno Bc 1945: Sellaroli 4 (0/3), Noguera 9 (2/5), Mercuri 6 (1/3), Pomare Martinez 5 (1/4), Van Heydoorn 3 (1/4), Giordani 8 (1/3), Garbella DH (0/1), Trinci 2 (0/3), Espinal Ventura 7 (0/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus W (5.0 rl, 1 bv, 5 bb, 1 k, 1 er), Doba (0.1 rl, 2 bv, 1 bb), Artitzu Save (3.2 rl, 3 bv, 2 bb, 1 k);

Nettuno Bc 1945: Taschini L (4.1 rl, 3 bv, 6 k, 3 er), Pecci (4.2 rl ,1 bv, 1 bb,1 k).

Arbitro capo: Andrea Braga;

Arbitro 1B: Simone Menicucci.

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 00

Nettuno Bc 1945: 310 010 131

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (0/3, Miglianti 0/1), Diaz 6 (1/2), Leonora 8 (0/3), Scull 9 (0/3), Cinelli 2 (1/2), Cappuccini 7 (0/3), Mattia Pancellini DH (1/3), Luciani 3 (1/2), Tiberi 4 (0/3).

Nettuno Bc 1945: Sellaroli 4 (3/4), Giordani 8 (1/5), Draijer DH (1/3), Pomare 5 (2/5), Van Heydoorn 2 (1/3), Mercuri 6 (1/3), Garbella 7 (2/3), Trinci 3 (0/3), Noguera 9 (0/2)

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores L (4.0 rl, 5 bv, 6 k, 5 er), Marquez (1.2 rl, 2 bv, 2 k, 1 er), Brezinski (1.0 rl, 2 bv, 1 bb, 1 er), Mega (0.2 rl, 1 bv, 1 er), Benelli (0.1 rl, 1 bb);

Nettuno Bc 1945: Lage W (5.0 rl, 3 bv, 5 k, 3 bb), Colasante (1.0 rl, 2 k), Montero (1.0 rl, 1 k), Camilo (1.0 rl, 1 k, 1 bb).

Arbitro capo: Simone Menicucci

Arbitro 1B: Andrea Braga