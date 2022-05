Lo Yacht Club Santo Stefano apre le porte agli studenti: corsi di vela gratuiti

MONTE ARGENTARIO – Corsi di vela gratuiti per tutti i ragazzi delle scuole di Monte Argentario e di Orbetello per l’intero mese di maggio. L’iniziativa è firmata Yacht Club Santo Stefano, che intende promuovere la cultura nautica e lo sport della vela fra i residenti. Questi corsi, oltre ad essere un’attività ricreativa, servono ad avvicinare i più giovani al mondo della vela e della nautica e, più in generale, alle attività legate al mare che sono così importanti per l’economia locale.

I corsi gratuiti di vela organizzati dallo Yacht Club Santo Stefano per gli studenti di Monte Argentario e di Orbetello si svolgono presso la sede sociale sita a Pozzarello.

Le lezioni prevedono attività a terra ed in mare su derive con istruttori federali, in linea con la Normativa della Federazione Italiana Vela (FIV). L’uscita in mare è sempre decisa dagli istruttori, a seconda delle capacità degli allievi e delle condizioni meteorologiche, e supportata da gommoni di appoggio.

Il corsi durano 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 17.30.

Per partecipare è necessario, secondo la Normativa della Federazione Italiana Vela

1) avere compiuto i 6 anni d’età e sapere nuotare;

2) avere la tessera FIV, con la quale si attiva la copertura assicurativa;

3) avere il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Il costo della tessera FIV è di 15€: la quota viene interamente versata alla Federazione Italiana Vela.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: segreteria YCSS tel. +39 0564 818433 – info@ycss.it