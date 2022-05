L’almanacco del Giunco: l’1 maggio la strage di Portella della Ginestra e il vaccino antipoliomelite

GROSSETO – Domenica 1 maggio, sant’Agostino sacerdote martire, Festa dei lavoratori, il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.16. Accadeva oggi:

305 – Diocleziano e Massimiano lasciano l’incarico di imperatore romano.

1282 – Battaglia di Forlì: i ghibellini forlivesi vincono i francesi, inviati da Martino IV, abbattendone una consolidata fama di imbattibilità.

1328 – Guerre di indipendenza scozzesi: con il Trattato di Edimburgo-Northampton l’Inghilterra riconosce la Scozia come nazione indipendente.

1562 – Canonizzazione di Francesco di Paola.

1699 – Pierre Le Moyne d’Iberville fonda il primo insediamento europeo nella valle del fiume Mississippi.

1707 – L’Atto di Unione unisce la Scozia a Inghilterra e Galles, che formano così il Regno di Gran Bretagna.

1753 – Pubblicazione dello Species Plantarum di Linnaeus, e data formale di inizio della tassonomia delle piante adottata dal Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica.

1776 – Adam Weishaupt fonda gli Illuminati a Ingolstadt, Germania.

1786 – Prima dell’opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, a Vienna.

1790 – Gli Stati Uniti completano il loro primo censimento.

1840 – Il francobollo Penny Black viene messo in vendita nel Regno Unito.

1851 – Apre i battenti la Great Exhibition del 1851 (Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations), un’esposizione universale che ebbe luogo ad Hyde Park nella città di Londra dal 1º maggio al 15 ottobre.

1869 – Le Folies Bergère aprono a Parigi.

1873 – L’Esposizione Mondiale apre a Vienna.

1884 – Proclamazione della richiesta della giornata lavorativa di otto ore negli Stati Uniti.

1886 – Inizio dello sciopero generale che porterà a ottenere le otto ore lavorative negli Stati Uniti. Questo evento viene oggi commemorato come Primo maggio, Festa dei lavoratori o Festa del lavoro nella maggior parte delle nazioni industrializzate. La data ricorda anche le vittime degli incidenti di Chicago che segnarono l’inizio delle lotte operaie.

1893 – Buffalo Bill mette in scena il suo primo Wild West Show.

1898 – Guerra ispano-americana: battaglia della Baia di Manila – L’esercito statunitense distrugge la flotta spagnola del Pacifico nella prima battaglia della guerra.

1925 – Viene pubblicato il Manifesto degli intellettuali antifascisti.

1931 – USA: viene inaugurato a New York l’Empire State Building.

1941 – A New York, prima del film Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles.

1945 – Il Cancelliere del Terzo Reich Joseph Goebbels si suicida insieme alla moglie nel bunker della cancelleria di Berlino.

1947 – Nella strage di Portella della Ginestra vengono assassinate 11 persone (2 bambini e 9 adulti) e 27 sono ferite.

1948 – La Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) viene fondata, con Kim Il Sung come presidente.

1950 – Guam diventa una dipendenza degli Stati Uniti.

1953 – Unione europea: nell’ambito della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio viene aperto il mercato dell’acciaio.

1954 – In Giappone viene fondata Taku.

1956 – Il vaccino antipoliomelite sviluppato da Jonas Salk viene reso disponibile al pubblico.

1960 – Guerra Fredda: Crisi degli U-2 – Francis Gary Powers, a bordo di un aereo-spia U-2, viene abbattuto nel cielo dell’Unione Sovietica: inizia la crisi.

1967 – Elvis Presley e Priscilla Beaulieu si sposano.

1972 – Guerra del Vietnam: offensiva di Pasqua – le truppe nordvietnamite catturano Quang Tri, ottenendo l’effettivo controllo dell’omonima Provincia.

1978 – Il giapponese Naomi Uemura, viaggiando in slitta, diventa la prima persona a raggiungere in solitaria il Polo Nord.

1982 – L’Esposizione mondiale apre a Knoxville, Tennessee.

1983 – A San Juan Edwin El Chapo Rosario vince il titolo vacante della Wbc, categoria pesi leggeri, battendo Jose Luis Ramirez ai punti in 12 round. Diviene così il 14o campione del mondo di pugilato di Porto Rico.

1991

– Giovanni Paolo II pubblica la lettera enciclica Centesimus Annus per i cento anni della Rerum Novarum di Leone XIII;

– In seguito all’occupazione di uno stabile, a Napoli nasce il centro sociale occupato autogestito Officina 99.

1994 – Il pilota di Formula 1, Ayrton Senna muore durante il Gran Premio di San Marino.

1995 – Pesanti attacchi serbi su Sarajevo e, per ritorsione, attacchi aerei della Nato su depositi di munizioni serbi.

2003 – Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della Seconda guerra del golfo.

2004 – Unione europea: entrano a farne parte dieci nuovi paesi: Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Slovacchia.

2009:

– In Svezia i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali a partire da questa data: essi saranno celebrati anche dalla Chiesa luterana svedese, come già avviene in Norvegia;

– La Fiat acquisisce il controllo operativo di Chrysler.

2010 – In Cina viene inaugurata l’Esposizione Universale di Shanghai.

2011 – Giovanni Paolo II viene proclamato beato.

2015 – In Italia viene inaugurata l’Esposizione Universale di Milano

Fonte: il.wikipwdia.org