La vittoria sul Prato non basta, stagione finita per la Blue Factor Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vince ma non basta alla Blue Factor per continuare la corsa playoff: al Casa Mora i biancocelesti di Alberto Aloisi battono 7-6 lo Startit Prat, ma sono i lanieri che grazie all’8-1 dell’andata vanno in semifinale, dove incontreranno la vincente della sfida fra Giovinazzo e Matera. Una gara quella del Casa Mora dai due volti: un primo tempo con il Prato di Enrico Bernardini capace di sfruttare le occasioni e il Castiglione che era passato in vantaggio con Onori, costretto poi ad inseguire con la doppietta di Santoro e la rete di Mugnai che battono Donnini.

Nel secondo tempo molti cambi, nel Castiglione entra in porta Grossi e nel Prato Vespi, che poi lascerà di nuovo il posto a Mariotti. La Blue Factor inizia una clamorosa rimonta, grazie anche al rientro dopo quasi cinque mesi di Gigi Brunelli e con i gol di Santoni, Piro, Montauti e ancora Brunelli e Montauti i maremmani vanno sul 7-3. Il Prato reagisce e accorcia nuovamente, con Santoro, Cacciatore e Capuano fino al 7-6. Ma non c‘è più tempo, il Castiglione vince ma finisce qui la sua stagione.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Grossi; Mattia Piro, Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Alberto Aloisi.

PRATO STARTIT: Gabriele Mariotti, Alessandro Vespi; Lorenzo Capuano, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Tommaso Barzocchi, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Leonardo Cacciatore, Andrea Poli. All. Enrico Bernardini.

ARBITRI: Matteo Righetti di Sarzana, Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-3) 5’48 Onori (C), 15’29 e 17’45 Santoro (P), 23’54 Mugnai; st 1’52 Brunelli (C), 4’07 Santoni (C), 7’59 Piro (C), 9’33 Montauti (C), 9’44 Brunelli (C), 10’46 Montauti (C), 18’04 Santoro (P), 21’50 Cacciatore (P), 22’00 rig. Capuano (P).

Playoff quarti di finale gara d’andata il 23/4, ritorno 30/4 e 1/5

Girone B

Prato Startit-Blue Factor Castiglione 8-1 6-7

Indeco Afp Giovinazzo-Decom R.Matera 4-4 ore 18

Rotellistica Camaiore-Gamma I.Sarzana 1-4 ore 18

Cgc Viareggio-Sgs Forte dei Marmi 3-4 ore 18

Girone A

Rh Scandiano-Azzurra Novara 6-4 4-7

Symbol A.Modena-Mont.io Precalcino 2-7 4-2

Zetamec Roller Bassano-Trissino 05 4-3 2-8

Venetalab Breganze-Hockey Thiene 2-0 4-4