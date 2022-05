FOLLONICA – Tradizionale appuntamento a Follonica con la manifestazione dei sindacati nel giorno del primo maggio, festa dei lavoratori.

Un momento che, come sempre, mette al centro la difesa del lavoro come valore e come sistema di diritti di tutti i lavoratori.

Sul palco, allestito in piazza Sivieri, sono saliti i rappresentanti delle tre sigle confederali, Cgil, Cisl e Uil: Federico Capponi, segretario provinciale della Uil, Katiusica Biliotti, segretaria provinciale della Cisl, Gessica Beneforti, componente della segreteria regionale della Cgil.

Presenti alla manifestazione Mirjam Giorgieri, assessore del comune di Follonica e Andrea Ferretti, segretario provinciale della Cgil.

Noi abbiamo seguito la manifestazione con le foto di Giorgio Paggetti.