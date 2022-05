Due reti nel finale, il Follonica Gavorrano abbatte l’Unipomezia

BAGNO DI GAVORRANO – Grande prova del Follonica Gavorrano, che torna meritatamente alla vittoria con il 2-0 casalingo all’Unipomezia. Maremmani subito pericolosi con una bella azione corale condotta da Sylla, Arduini e Liurni, con quest’ultimo che calcia in porta e la difesa ospite che rimedia.

Al 5′ Sylla che mette una bella palla in mezzo che però non viene agganciata da Tiganj. Sul corner successivo Lo Sicco serve Coccia che batte verso la porta, ma la sua incornata è centrale.

Unipomezia pericoloso all’8′ con Di Battista, che di piattone al volo dopo una ribattuta mette la palla alta sopra la traversa, sfiorando il gol.

Gol di Sylla al 17′ su corner ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Dall’altra parte del campo, un minuto più tardi, Ombra viene impegnato in tuffo dal tiro di Di Battista.

Sylla ancora insidioso in un paio di occasioni, ma Siani blocca oppure la mira non è ottima.

Al 21′ bellissima azione di ripartenza dei biancorossoblù. La palla al bacio di Liurni è a centro area per il piede di Tiganj, che calcia a botta sicura ma la palla si stampa sul palo. Dopo un minuto ci prova anche Dierna di testa, che riceve direttamente dal piede di Lo Sicco su calcio piazzato. La palla esce però di poco a lato.

Al 28′ deviata una punizione di Lo Sicco cui risponde De Iulis da fuori, ma il suo tiro termina alto.

Al 35′ conclusione pericolosa di Valle, che di potenza calcia da fuori area ma non trova la porta. Da fuori ci prova anche Lo Sicco al 37′, ma Siani nega ancora il gol ai ragazzi di Bonura. Un minuto più tardi Liurni è insidioso con un tiro-cross potente, bloccato ancora da Siani che, a questo punto, pare essere fino a questo momento il migliore in campo per i tanti interventi a cui è costretto dai biancorossoblù.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo, con le due squadre che tentano di sbloccare il risultato. La prima occasione della ripresa è al 48’, con Squerzanti che impegna Ombra in tuffo. Al 10′ una serie di decisioni discutibili in area ospite fanno reclamare i ragazzi di Bonura, con il direttore di gara che però lascia correre.

Liurni però non ci sta e prova a più riprese a sbloccare il risultato: all’11’ il suo sinistro da fuori impegna ancora Siani, che devia in calcio d’angolo. Altra fiammata al quarto d’ora con il rasoterra di Lo Sicco parato dal portiere ospite.

Primi cambi per mister Bonura al 17′: Giustarini e Mugelli per Tiganj e Sylla, cambiando due terzi dell’attacco.

Al 20′ Origlio imbecca Arduini tutto solo in area, con il numero 24 che colpisce di testa sfiorando il palo alla destra del portiere, con la palla fuori di un soffio. Sul capovolgimento di fronte bravo Ombra a bloccare in tuffo il tiro di Squerzanti. E altra occasione per i locali un minuto più tardi, ancora vicino al gol con l’incornata di Bruni. Tutto perfetto però al 32′: bella azione di Coccia, che serve caparbiamente Lo Sicco. Il play dal limite imbecca Giustarini a centro area, che batte Siani e griffa l’1-0.

Al 43′ altra occasione per Liurni che, servito da Barlettani, tenta il sinistro da fuori area, con la palla fuori di un soffio.

Cinque minuti di recupero, con Mugelli che allo scadere del primo coglie il palo esterno. Subito dopo arriva il gol del raddoppio: Barlettani serve Giustarini che, tutto solo, realizza la sua doppietta personale.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia, Dierna, Origlio, Tiganj (17′ st Giustarini), Liurni, Sylla (17′ st Mugelli), Gasco (29′ st Fremura), Lo Sicco (42′ st Berardi), Arduini (35′ st Barlettani). A disposizione: Vivoli, Martelli, Del Rosso, Iacullo. All. Bonura.

UNIPOMEZIA: Siani, Ilari, Tozzi, Valle, De Iulis (28′ st Marini, 41′ st Cartella), Di Battista, Bramati, Squerzanti, Scardola (28′ st Suffer), Schiavella (45′ st Simeone), Mancini (19′ st Lo Schiavo). A disposizione: Spadini, Vultaggio, Santese, Carnevale. All. Solimina.

ARBITRO: Colaninno di Nola; assistenti Giovanardi di Terni e Polidori di Perugia.

RETI: 32′ st e 46′ st Giustarini.

NOTE: ammoniti: Lo Sicco, Origlio, Dierna, Gasco, Ilari, Giustarini, Tozzi, Liurni; recuperi 1+5.