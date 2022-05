Doppio successo sul Nettuno per il Bbc Spirulina Becagli: poule scudetto più vicina

GROSSETO – Doppio successo per il Bbc Spirulina Becagli a spese dell’Academy Nettuno, nella quarta giornata di campionato. Il team biancorosso soffre più del dovuto in gara uno ma si impone, grazie alle valide di Herrera e Sarrocco, per 9-7 e si avvicina al traguardo della qualificazione per la poule scudetto.

Senza storia (17-2 al 6°) la seconda partita, con i locali che si guadagnano, con due partite di anticipo, un posto nella poule scudetto. La trasferta di Macerata del 14 maggio, a questo punto, servirà a stabilire se i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi chiuderanno al comando del girone D o se finiranno secondi. Ad una vittoria del Grosseto sono legate le speranze di qualificazione del Nettuno 1945, che ha pareggiato con il Bsc Big Mat.

Bbc Grosseto batte Academy Nettuno

Gara1, Bbc Grosseto Spirulina Becagli-Academy Nettuno 9-7

ACADEMY NETTUNO: D’Auria 5 (1/5), Ricci 6 (1/4), Scerrato 4 (1/4), Bruno 7 (2/4, 1pbc), Davenport 9 (1/4), Restante 3 (2/4, 2pbc), Colalucci bd (1/4, 2pbc), Ludovisi 2 (1/3, 2pbc), Barbona 8 (0/2) (Merejo sb 1/1, Neri 8 0/1). Lanciatori Dini, Messina

SPIRULINA BECAGLI: Chelli 7 (2/3), Albert 8 (1/4, 2pbc), Barcelan 5 (3/4, 1pbc), Herrera 6 (2/5, 1pbc), Loardi 9 (0/3, 1pbc), Sgnaolin 3 (1/3), Sarrocco 2 (3/4, 2pbc), Ferretti bd (2/4, 1pbc), Vaglio 4 (0/3). Lanciatori Cozzolino, Hidalgo, Oberto

ARBITRI: Morini e Fabrizi.

PUNTI: Academy Nettuno 400.003.000: 7 (11bv-0e); Bbc Grosseto 104.200.200: 9 (13bv-1e)

LANCIATORI: Cozzolino 5rl-9bv-1bb-4so-7pgl, Hidalgo 0.0rl-2bv-0bb-0so-0pgl, Oberto (v.) 4rl-0bv-0bb-2so-0pgl;

Dini 4rl-11bv-2bb-4so-7pgl, Messina (p.) 3.2rl-3bv-3bb-2so-2pgl

NOTE: triplo Chelli; doppio Barcelan, Chelli, Albert, Herrera. Doppio gioco del Grosseto al 5° e al 6°.

Gara2, Bbc Grosseto Spirulina Becagli-Academy Nettuno 17-2 (6°)

ACADEMY NETTUNO: Neri 9 (0/2), Ricci 6 (1/3), Scerrato 4 (1/3), Bruno 7 (1/3), Davenport 2 (0/3), Restante 3 (2/3), Merejo bd (1/3), Colalucci 5 (0/2), Barbona 8 (1/2). Lanciatori: Rommel Gonzalez, Smith, Bellucci, Tomei.

SPIRULINA BECAGLI: Chelli 7 (1/4) (Gentili sb), Ambrosino bd (1/2) (Fancellu), Barcelan 5 (2/4), Herrera 6 (2/3), Loardi 9 (2/3), Albert 8 (1/4), Sgnaolin 3 (1/3), Biscontri 2 (3/3), Vaglio 4 (1/3). Lanciatori Luis Gonzalez.

ARBITRI: Fabrizi e Morini.

PUNTI: Academy Nettuno 000.0002: 2 (7bv-3e); Bbc Grosseto 121.21(10): 17 (15bv-0e)

LANCIATORI: L. Gonzalez (v. 4-0) 6rl-7bv-1bb-3so-2pgl; R. Gonzalez (p.) 4rl-8bv-4bb-1so-8pgl, Smith 1.1rl-4bv-1bb-0so-4pgl, Bellucci 0.0rl-1bv-3bb-0so-5pgl, Tomei 0.0rl-2bv-0bb-0so-2pgl.

NOTE: triplo Herrera; doppio Ricci, Restante, Ambrosino, Loardi, Sgnaolin, Biscontri. Esordio in serie A di Nicholas Fancellu, classe 2004.

•I risultati della quarta giornata: Spirulina Becagli BBC Grosseto-Academy Nettuno 9-7, 17-2 (6°), Nettuno 1945-Big Mat Grosseto 2-3, 10-0 (8°); domenica: Athletics Bologna-Hotsand Macerata.

Classifica: Bbc Grosseto 875 (7–1); Macerata 667 (4-2); Nettuno 625 (5-3); Bsc Grosseto 500 (4-4); Athletics 167 (1-5); Academy Nettuno 125 (1-7).