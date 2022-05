Coronavirus: 150 nuovi positivi in Maremma. 168 le persone guarite

GROSSETO – Sono 150 i nuovi tamponi positivi in Maremma su 899 test effettuati. In totale in Maremma sono 2.393 le persone attualmente positive e 168 quelle guarite. All’ospedale Misericordia sono 16 i posti letto covid occupati.

Ad Arcidosso, Capalbio e Castel del Piano una persona positiva per comune, due a Cinigiano, uno a Civitella Paganico, 14 a Follonica, otto a Gavorrano, 74 a Grosseto, uno a Isola del Giglio, due a Magliano in Toscana, sei a Manciano, due a Massa Marittima, sette a Monte Argentario, uno a Monterotondo Marittimo, sei a Montieri, sette a Orbetello, uno a Roccalbegna, dieci a Roccastrada, uno a Santa Fiora, tre a Scansano, uno a Sorano.

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 30/04/2022 alle ore 24 del 30/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1350 190 3464 300 Grosseto 899 150 2393 168 Siena 1285 202 3314 345 Asl TSE 3533 542 9171 813

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 30 24 30 35 26 29 16 Grosseto 24 16 26 37 28 17 2 Siena 38 34 30 48 31 17 4 ASL TSE 92 74 86 120 85 63 22

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 17 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 16 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 1 Capalbio 1 Castel Del Piano 1 Cinigiano 2 Civitella Paganico 1 Follonica 14 Gavorrano 8 Grosseto 74 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 2 Manciano 6 Massa Marittima 2 Monte Argentario 7 Monterotondo Marittimo 1 Montieri 6 Orbetello 7 Roccalbegna 1 Roccastrada 10 Santa Fiora 1 Scansano 3 Sorano 1