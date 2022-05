Campionato Uisp, prima esperienza da applausi per i giovanissimi del Cus Albinia

ALBINIA – Un weekend intenso e pieno di soddisfazioni quello dell’Asd CUS Albinia alla fase provinciale del campionato nazionale Uisp, formula Uga. Sono scesi in pista i più piccoli alcuni alla prima loro esperienza portando dei notevoli risultati. Nella Cat. Bianco Smart il podio è tutto maremmano: oro per Diletta Bini, argento per Arianna Vispi e bronzo per Giorgia Rustici, seguita dalla gemella Sofia al quarto posto. È argento anche Andrea Ricci negli Azzurri Mignon. Sesta Sofia Bartolomei, settima Adele Chessa e decima Melania Lorenzetti.

Ancora podio nella categoria Bianco Minion B con Martina Vispi che conquista l’argento; altro podio con il bronzo di Diletta Fanciulli nella cat. Azzurro sport. Sesta piazza per Maria Bartolomei, seguita da Giorgia Ceccacci, Giuseppe Coli e Alberto Cianchi, rispettivamente decima, undicesimo e dodicesimo.