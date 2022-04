Turismo, Pizzichi: «Spiaggia attrezzata non ancora assegnata. Il Comune ignora gli albergatori»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 aprile 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - «Siamo alle porte della stagione turistica e anche quest'anno le strutture turistico ricettive non potranno usufruire della spiaggia attrezzata a loro dedicata per inerzia e ritardi dell'amministrazione comunale». Così il consigliere comunale Daniele Pizzichi (Lega) in una nota.

«Dopo anni di promesse del sindaco Andrea Benini - afferma Pizzichi - gli albergatori follonichesi sono di nuovo al palo impotenti davanti alle richieste dei turisti che, oltre alla camera, richiedono anche un posto in spiaggia. Per l'ennesima stagione l'amministrazione comunale non ha emesso una gara pubblica per l'assegnazione dell'area attrezzata già prevista dagli strumenti urbanistici ormai da molti anni».

«Una città come Follonica - aggiunge il consigliere comunale - non può privarsi di servizi essenziali per il turismo per colpa di un'amministrazione incapace di programmare lo sviluppo della città. È un limite che va colmato attraverso un'amministrazione veloce ed efficiente nelle scelte turistiche e urbanistiche. Basti pensare che il regolamento urbanistico, scaduto ormai nel luglio 2016, non ha ancora neanche iniziato il suo iter che, visti i tempi dell'amministrazione, sarà lunghissimo».

«Nel frattempo - conclude - l'assessore Alessandro Ricciuti, promuove il suo patentino dell'ospitalità. Se non ci fosse da ridere verrebbe da piangere».