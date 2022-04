Trionfo maremmano a Prato, Fiordigiglio campione dei pesi Superwelter

GROSSETO – A Prato, Orlando Fiordiglio, pugile aretino in forza alla OPI 82 della famiglia Cherchi, che ha scelto come sede di allenamento la palestra della Fight Gym Grosseto con gli istruttori Raffaele D’Amico e Giulio Bovicelli con dimora per lunghi periodi nel suo appartamento di Marina di Grosseto ha riconquistato la cintura che già gli era appartenuta, nel derby tutto toscano contro il pratese detentore Marco Papasidero al termine di intense dieci riprese di fronte a un notevole pubblico con numerosi supporter provenienti anche da Grosseto.

Papasidero ha cercato sin dall’inizio di imporre il suo pugilato pressando continuamente lo sfidante per tutta la durata del match, facendo forza sulla sua più giovane età con la speranza di veder crollare alla distanza l’avversario, ma lo sfidante allenato puntigliosamente dai tecnici grossetani ha tenuto testa sciorinando la sua impeccabile tecnica con tuti i colpi che fanno parte del repertorio del pugilato colpendo sia il bersaglio grosso che il volto. Verdetto unanime per Orlando Fiordigiglio. Le due tifoserie hanno accompagnato rumorosamente ma correttamente l’esibizione dei due atleti che hanno dato vita ad uno spettacolo avvincente. Ora è previsto un giusto riposo per Orlando Fiordiglio con la sua famiglia nella costa maremmana, ma non troppo perché la palestra di via Della Repubblica lo attende per prepararlo a quei traguardi internazionali a cui ambisce e che Raffaele D’Amico con Giulio Bovicelli intendono rendere possibili.