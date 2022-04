Tre titoli italiani per i baby danzatori della scuola Rosso Amaranto

FOLLONICA – Presente anche la Asd Rosso Amaranto ai Campionati Italiani di danza sportiva FIDS, al CarraraFiere di Marina di Carrara per le Danze Standard e Danze Latino americane. I piccoli maremmani si sono distinti aggiudicandosi tre titoli italiani su 3 gare disputate, infatti conquistano il titolo di campioni Italiani nella Cat. 10/11 anni classe C standard gli atleti Giulio Viggiani e Sabrina Battaglia, mentre nella Cat. 14/15 anni classe C. Danze standard l’oro va agli atleti Samuele Batistini e Adele Pietrucci.

Inoltre nella combinata danze standard e danze latino americane sono di nuovo i giovanissimi Giulio Viggiani e Sabrina Battaglia a conquistarsi il primo posto. Grande soddisfazione dei Maestri della ASD Rosso Amaranto Chiara Cassai e Michael Bruni, per i risultati ottenuti con i loro allievi, a conferma che con la professionalità, il lavoro e l’impegno di tutti, genitori compresi, si possono raggiungere questi fantastici risultati. Già fin da adesso i piccoli atleti e i loro Maestri sono già a lavoro per il meritato passaggio di categoria, e pronti per portare in pista altri ballerini dell’associazione per i prossimi impegni e sfide che li attendono.