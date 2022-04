Riva Toscana: alla scoperta del Golf Resort. «Follonica sarà la Miami italiana»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 aprile 2022" su Spreaker.

FOLLONICA - Taglio del nastro per Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica, una struttura d'eccellenza che diventerà un punto di riferimento per il turismo in Maremma e non solo.

Tre le eccellenze di Riva Toscana c'è naturalmente il campo da Golf da diciotto buche, ma anche un'accoglienza di grande prestigio e una Spa con tanti servizi.

Insieme agli altri campi da golf della provincia di Grosseto così anche Follonica potrà entrare a far parte di un distretto dedicato a questo sport che possa attrarre sempre nuovi flussi turistici.

All'inaugurazione che abbiamo seguito anche con le foto di Giorgio Paggetti erano presenti l'amministratore Paolo Negroni, l'assessore regionale al turismo Leonardo Marras, il sindaco di Follonica Andrea Benini e l'assessore Alessandro Ricciuti e la consigliera regionale Donatella Spadi.

Riva Toscana: scopriamolo meglio - La struttura ha un corpo centrale e due caratteristiche foresterie, con 38 camere nuove e confortevoli con vista sul mare o sul campo da golf. Nel corpo centrale si trovano inoltre due piscine esterne per grandi e bambini, idromassaggio, ampia SPA di 260mq progettata da Starpool, bar e ristorante con 220 coperti tra interno ed esterno.

Ai piedi della splendida terrazza del bar parte il percorso del Golf Club, caratterizzato da un campo da golf 18 buche par 72 di 6475 mt, campo pratica con putting green e due pitching green, ricovero golf cart e proshop dedicato.