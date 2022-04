Pizzeria Ballerini tra le fan four di coppa, il Barracuda vede il passaggio del turno

GROSSETO – Si vanno a chiudere i quarti di finale della coppa di Grosseto, con il quadro delle semifinaliste che ora è definito per entrambi i tabelloni, Pro e Dilettanti.

Nel tabellone Pro, prosegue il momento d’oro della Pizzeria Ballerini che, dopo aver conquistato la vetta nel proprio campionato, entra tra le fab four di coppa battendo la testa di serie numero 1 Muppet, superata 5 a 3: le doppiette di Leonardo Tosoni e Biagini regalano una grande gioia al team di Nanni, che ora se la vedrà con l’Atletico Barbiere capace di spuntarla di misura (6-5) contro il sempre insidioso Fc Bascalia. La doppietta di Rossi e una solida prestazione di squadra regalano il passaggio di turno al team di Di Girolamo. Nell’altra semifinale, il Crystal Palace, già qualificato settimana scorsa, sarà opposto alla Tpt Pavimenti Vetulonia che, dopo il sorprendente approccio del Professione Casa, riesce a ribaltare il risultato fino al 12 a 6 finale, in cui la coppia Trotta-Laganga produce lo strappo decisivo, con il gol del sorpasso timbrato da Anselmi.

Nel torneo Dilettanti, invece, l’Endurance Team di Meattini approfitta della vittoria a tavolino contro l’Istia Longobarda per raggiungere la Polisportiva Roccalbegna. L’altro accoppiamento è tra Barbagianni Carrozzeria Tirrena e Underdogz.

Giornata di campionato per il girone B di Seconda Divisione, il raggruppamento con più giornate che così si sta allineando all’altro girone: si completa infatti la sesta di ritorno, con le big del campionato tutte vincenti per una lotta per il titolo che si preannuncia mozzafiato.

Martellini e Gabriele Fazzi permettono a I Rigattieri Cdp di Fallani di confermare la leadership grazie al 7 a 2 calato contro il Roccalbegna, mentre il Montalcino soffre, ma alla fine esce con i tre punti dalla sfida con l’arcigno Fc Boccalone di Cazziolato, che cade 3 a 4 in virtù delle doppiette di Ferretti e Pacenti. Tre punti anche per la Pizzeria Pepe Nero che vince a tavolino contro l’Istia Longobarda. Infine, balzo in avanti in classifica per il Ritual Fc, che si impone con un tennistico 6 a 4 contro la Trattoria da Beppe (Verdemare 3): decisivi Leonardo Chiti e Giannini.

Un’errata corrige rispetto all’articolo della scorsa settimana, dove l’Edil Tarquini era indicata come vincitrice della stagione regolare: c’è ancora la Robur Gladio di Longobardi in lizza per la prima piazza, visto che aveva una gara da giocare in più rispetto all’attuale capolista: Federico e Tommaso Ballerini permettono ai mancianesi di espugnare 5 a 3 il campo del Circolo Giardino e tenere aperto il discorso fino all’ultima giornata delle due contendenti.

In Coppa Pro, invece, gran colpo degli Spaccabotteghe che espugnano 6 a 3 Polverosa, costringendo i Delfini Estetica Helios a una gara di rimonta nel ritorno. In grande spolvero Petroselli e Covitto che indirizzano l’andamento del match. Nella coppa Dilettanti, invece, grande spunto dei Bitch Boys, che “vedono” la finale dopo il 7 a 3 inflitto al Circolo Giardino nella gara di andata: il poker di Cruciani fa la differenza.

Una gara disputata anche nel calcio a 7, dove il Barracuda mette una seria ipoteca sul passaggio del primo turno playoff nell’andata della partita con il Patatinhaikos: secco 0 a 3 per i ragazzi di Tramannoni, perfetti in fase difensiva e capaci di costruirsi un cospicuo vantaggio in vista del ritorno con i gol di Iacobucci, Pecchi e del bomber Ingrati.