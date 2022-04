MONTEROTONDO MARITTIMO – Taglio del nastro questo pomeriggio a Monterotondo Marittimo per il palazzo comunale appena restaurato dopo un intervento significativo che con un investimento di 400mila euro ha consentito di restituire al comune geotermico una sala del consiglio totalmente ristrutturata, moderna e accogliente.

L’inaugurazione – Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti insieme al sindaco Giacomo Termine, alla giunta e ai consiglieri, anche il presidente della Regione Eugenio Giani che ha scoperto anche la targa che porta il nome della sala del consiglio intitolata ad Orano Pippucci, amministratore attento recentemente scomparso.

A Monterotondo erano presenti anche l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, il vicepresidente della provincia Gianfranco Chelini, la consigliera regionale Donatella Spadi, il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini.

Il restauro – Situato nel centro storico di Monterotondo Marittimo, il palazzo comunale è un edificio dichiarato di interesse storico e artistico, con il fronte principale a faccia vista scandito dalla torre dell’orologio e caratterizzato da aperture ad arco, dotate di cornici in pietra. L’intervento conservativo e di risanamento promosso dall’amministrazione comunale e avviato nel 2020 è stato eseguito dalla ditta Bilancini srl di Viterbo, su progetto dell’architetto Alessandro Marri, rispettando i caratteri originali del fabbricato.

I lavori hanno garantito una nuova distribuzione degli spazi interni razionalizzando e riqualificando gli ambienti, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di una piattaforma elevatrice, per garantire l’accessibilità al Palazzo a tutti i cittadini, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L’intervento ha interessato anche il rifacimento completo dell’impianto elettrico e la sistemazione dell’impianto idraulico, l’installazione di un impianto antintrusione, il rifacimento e l’impermeabilizzazione del tetto.

guarda tutte le foto 22



Monterotondo festeggia il municipio restaurato e ricorda Orano Pippucci

Elemento centrale del progetto è la realizzazione della nuova sala consiliare, al primo piano dell’edificio, con impianto multimediale, 14 posti per i consiglieri e 30 per il pubblico che potrà assistere alle sedute. A corredo del progetto principale, il Comune ha anche finanziato il rifacimento della facciata e degli infissi esterni e, per impreziosire ulteriormente la sala consiliare, ha commissionato una serie di grandi affreschi sulle pareti della stanza, che raccontano la storia del paese, realizzati dal pittore fiorentino Vieri Panerai e dalla sua compagna Astrid.