Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (30 aprile)

GROSSETO - Ottava puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 30 aprile.

Apriamo questa edizione con l'importante operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Grosseto e condotta dai carabinieri che ha portato all'arresto di otto persone ritenute responsabili di diversi furti messi a segna in città. Secondo gli investigatori, che hanno lavorato per oltre un anno e mezzo, si tratterebbe della banda che aveva preso di mira la zona artigianale di Grosseto.

Altra settimana e altro assalto al cavallino rampante di Marina di Grosseto. Per la terza settimana consecutiva in occasione del 25 aprile, il 31enne argentino è tornato a vandalizzare il cavallino di Marina. Dopo averlo abbattuto, questa volta l'uomo ha attaccato all'installazione del lungomare una svastica. Per questo ennesimo gesto è stato denunciato.

Anche questa settimana torniamo a parlare della vicenda del cinghiale “Dondo”. Una storia che è andata avanti per diversi giorni. Ce ne parla Jule Busch che ha realizzato per noi un servizio da Ravi, il paese di Dondo.

Adesso parliamo di sport. Oltre 40 campioni da 20 differenti paesi: Grosseto capitale dell'atletica e non solo con il meeting Multistars. La 35esima edizione di questo importante evento riporta così in Maremma la grande atletica. In particolare due saranno le discipline al centro del meeting: il decathlon per gli uomini e l'eptathlon per le donne.

In chiusura vi segnaliamo una puntata speciale di “Chicche di Maremma”, il podcast de IlGiunco.net sulle storie e tradizioni della nostra terra. La nuova puntata, che trovate sul nostro sito, ci racconta i Canti del maggio, una tradizione intramontabile.