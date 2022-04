Insieme in rosa non si ferma: ecco tutte le attività in programma per il 2022

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 aprile 2022" su Spreaker.



CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - All'hotel Approdo di Castiglione della Pescaia si è tenuta l'assemblea aperta ai soci di Insieme in Rosa onlus: oltre all'approvazione del bilancio sono state illustrate le prossime attività dell'associazione alla presenza del dottor Carmelo Bengala, direttore U.O.C. oncologia medica, della dottoressa Alessandra Buonavia direttore della mammografia di Grosseto, di Elena Nappi sindaco di Castiglione della Pescaia, di Sandra Mucciarini consigliera con delega al sociale, Isabel Mariani presidente del consiglio comunale e del commercialista Angelo Magagnini.

Nel suo intervento il dottor Bengala ha fatto riferimento all'importanza della onlus in riferimento del Polo Oncologico di Grosseto che compie 10 anni. Una struttura in cui viene fatta la diagnosi, lo studio e la cura dei tumori grazie alla multidisciplinarietà del centro in cui spiccano le professionalità, l’organizzazione e la tecnologia che permette di avere macchinari e tecniche di altissimo livello in cui la ricerca è primaria.

La dottoressa Buonavia si è invece soffermata sul progetto denominato Dragon Boat rivolto alle donne operate di tumore al seno: «Si tratta di una disciplina di origine cinese in cui c’è una canoa con a prua la testa del dragone e a poppa la coda – dichiara Buonavia – che permetterebbe alle donne di pagaiare e fare una sorta di linfodrenaggio che fa molto bene a coloro che hanno subito interventi al seno e all’ascella. Il tutto grazie alla collaborazione con il circolo canottieri di Castiglione della Pescaia con cui stiamo valutando la fattibilità».

Il primo cittadino Nappi ha ripercorso le tappe più importanti organizzate sul territorio e l'ottimo lavoro sociale e di coesione fatto dalla onlus anche nelle frazioni.

«Con il prossimo evento dell'1 maggio a Cala Violina raggiungeremo la cifra necessaria per l’acquisto dell’ecografo che doneremo al reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Dopo di questo concentreremo le nostre raccolte fondi per l’acquisto di un Densitometro, ovvero strumento indispensabile per le donne con patologie tumorali ormonali, per il reparto di Medicina Nucleare sempre del Misericordia» afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa che prosegue «durante l’assemblea sono state ricordate le tante donazioni fatte nel 2020 e 2021, oltre a tutto quello che le volontarie sono riuscite a raccogliere durante il periodo del lookdown per i reparti covid e per proteggere medici, infermieri, forse dell’ordine, medici di base, Croce rossa, Misericordia e i tantissimi cittadini a cui sono state donate mascherine in un momento in cui erano introvabili. Ricordiamo inoltre che il Comune di Castiglione della Pescaia è stato fra i primi a distribuire porta a porta le mascherine».

Tante le iniziative nel calendario della onlus. A parte la corsa agonistica e la camminata Ludico Motoria del primo maggio a Cala Violina con partenza dal porto di Scarlino la cui adesione ha superato ogni aspettativa, il 1° maggio le “fatine” saranno presenti a Castiglione della Pescaia come supporto, insieme alle altre associazioni, di Bicincittà.

Il 12 maggio, con i medici di base di Castiglione ci sarà un'intera giornata dove saranno somministrate le quarte dosi di vaccino covid agli ottantenni e alle persone fragili.

Il 29 maggio sarà la volta della Veleggiata Rosa grazie agli Amici della Vela di Castiglione della Pescaia che porteranno delle donne a fare un bel giro in barca a vela. L’evento è riservato per le donne operate al seno.

Per proseguire in estate con la lotteria e di nuovo grandi premi per l'estrazione di fine agosto, i tornei di burraco a Castiglione e Follonica e l'Ottobre Rosa: si va dalle Passeggiate nei boschi (con tante sorprese all’Ampio) a una sfilata di moda della stilista Giada Ghini in una cornice spettacolare. Il Moto e Vespa day che toccherà Follonica, Caldana, Tirli con partenza e arrivo a Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Il Vespa Club Castiglione. Notturno in Rosa dedicato a tutte le barche a remi, in collaborazione con il Circolo Canottieri di Castiglione. Podereggiando... e una bellissima giornata da trascorrere in allegria con la famiglia all’insegna del cibo genuino girovagando per i poderi di Pian d’Alma. Per gli amanti del Golf, il Golf Club Punta Ala organizza un Torneo sul suo bellissimo campo da gioco. Sempre per gli amanti degli sport all’aria aperta una giornata al Circolo Tennis di Castiglione. E, a grande richiesta, le fatine organizzeranno una “Sbarco” all’Isola del Giglio dove tante persone già seguono l’associazione.

«Queste sono solo alcune delle attività e tante altre sono in fase di definizione – conclude Donatella Guidi - e per questo ringraziamo le tante associazioni, gruppi, e singoli cittadini che ci chiamano proponendoci tante idee da realizzare insieme. Insomma si preannuncia un anno pieno di eventi organizzati dalle fatine dei tanti paesi che ormai compongono il gruppo e a cui ogni anno se ne aggiungono di nuovi».