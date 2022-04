Bbc Spirulina Becagli di nuovo allo Jannella contro i giovani del Nettuno

GROSSETO – Torna di fronte al pubblico amico dello stadio Jannella il Bbc Spirulina Becagli Grosseto, impegnato oggi (ore 15 e 20,30) contro i giovani dell’Academy Nettuno. Un doppio confronto che ha come favorito il team allenato da Jairo Ramos Gizzi, Che guida la classifica del girone di con cinque vittorie e una sconfitta. Il primo scivolone dell’anno, nella prima partita del derby contro il BSC, invita alla prudenza nell’entourage grossetano: “I giovani nettunesi sanno giocare a baseball – dice Filippo Olivelli, direttore sportivo del Grosseto – e servirà la massima concentrazione per evitare uno scivolone come contro il Bsc che è riuscito a fermarci con l’entusiasmo e con i due nazionali dell’Under 23. Il nostro obiettivo è comunque una doppietta per presentarci il 14 agosto sul diamante di Macerata per completare la nostra opera e conquistare un posto nella poule scudetto”.

Lo staff tecnico dovrà fare a meno in questo fine settimana del lanciatore Leonardo Bulfone, mentre verrà tenuto a riposo precauzionale Paolino Ambrosino. E’ nuovamente a disposizione invece il terza base Riccardo Gentili. La Spirulina Becagli utilizzerà la stessa rotazione delle ultime settimane, con Cozzolino partente in gara uno e Luis Gonzalez in garadue. Il resto della formazione: Sarrocco (Biscontri) ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Petretti (Ferretti) battitore designato.

Il programma della 4a giornata: sabato: Spirulina Becagli BBC Grosseto-Academy Nettuno, Nettuno 1945-Big Mat Grosseto; domenica: Athletics Bologna-Hotsand Macerata.

La classifica: Grosseto 833 (5–1); Macerata e Nettuno 667 (4-2); Bsc Grosseto 500 (3-3) Academy e Athletics 167 (1-5).