BRACCAGNI – Sono ancora in corso le ricerche di Francesco Di Giovanni il militare della Guardia di finanza scomparso dalla sua casa di Napoli e la cui auto è stata trovata nei giorni scorsi vicino alla stazione di Braccagni, nel comune di Grosseto.

L’uomo sarebbe stato visto allontanarsi da alcuni operai, da allora si sono perse le sue tracce. Ci sono state alcune segnalazioni, ma non hanno portato a nulla. Non ci sono evidenze che l’uomo sia arrivato alla stazione di Grosseto e quindi le ricerche sono ancora in corso nella zona.