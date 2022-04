Si riunisce il Consigio comunale: ecco l’ordine del giorno e come seguire la seduta

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 29 aprile 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio comunale, in via ordinaria, per il giorno lunedì 2 maggio alle ore 9.

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Di seguito le proposte che saranno trattate:

- Comunicazioni istituzionali.

- D.lgs. n 267/2000, artt. 227 e 228. Approvazione rendiconto della gestione 2021.

- Deliberazione n. 17/2022 della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti – Adempimenti.

- D.lgs. n. 267/2000 art. 234: nomina collegio revisori dei conti per il triennio 2022-2025.

- Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2026 ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n 267/2000.

- Modifica scadenza pagamento tassa sui rifiuti anno 2022.

- Mozione su “Comunità energetiche” presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 stelle).