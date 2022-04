Il Cral di Grosseto scende in campo per solidarietà con il “Memorial Marco Ghini”

GROSSETO – In campo per solidarietà e per ricordare la memoria di un amico prematuramente scomparso. E’ con questo spirito che il Cral di Grosseto di Autolinee Toscane e il Comitato Uisp di Grosseto organizzano la XIV edizione del “Memorial Marco Ghini”, torneo di calcio a 5 che tornerà a disputarsi, dopo lo stop forzato legato alla pandemia, sabato 7 maggio dalle 14.30 sui campi Uisp di viale Europa a Grosseto.

L’iniziativa è dedicata al ricordo del giovane grossetano, tragicamente scomparso in un incidente stradale il 30 dicembre 2006. Marco era fratello di Emiliano, autista della sede di Grosseto di Autolinee Toscane e per questo il Cral, i colleghi e gli amici organizzano in sua memoria il torneo che rappresenta un’occasione per stare insieme, divertirsi con quel pallone che Marco amava molto e soprattutto contribuire nel fare del bene agli altri.

Sul campo, oltre alla squadra del Cral di Grosseto che esporrà il logo di Autolinee Toscane sulle proprie maglie da gioco, si sfideranno squadre in rappresentanza degli amici di Marco Ghini che potranno iscriversi direttamente il giorno dell’evento: l’obiettivo è arrivare ad otto squadre, comporre due gironi e poi procedere con semifinali, finale per terzo e quarto posto e finalissima. Ad essere premiate saranno le prime tre squadre classificate.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficienza, a favore della Ammec Onlus, associazione nata nel 1995 a Firenze su iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti da malattie metaboliche e seguiti dall’ospedale Meyer di Firenze.