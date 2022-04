Coronavirus: 205 nuovi casi e 177 guarigioni in Maremma. Un ricovero in più, vuota la terapia intensiva

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 29 aprile 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Sono 205 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 242) su 1.135 tamponi (ieri 1.215). Cala il tasso di positività, che passa dal 19,9% di ieri al 18,1% di oggi.

Sono 2.343 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.281), 177 le guarigioni in 24 ore (ieri 190).

Un ricovero in più: sono 14 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto (ieri 13), resta vuota la terapia intensiva (come ieri).

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 28/04/2022 alle ore 24 del 28/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.926 319 3.591 283 Grosseto 1.135 205 2.343 177 Siena 2.272 320 3.484 331 Asl TSE 5333 844 9418 791

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 46 37 50 60 54 46 26 Grosseto 28 33 38 53 36 16 1 Siena 52 49 70 67 49 31 2 ASL TSE 126 119 158 180 139 93 29

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 11 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 14 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 6 Campagnatico 3 Capalbio 7 Castel Del Piano 4 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 4 Cinigiano 1 Civitella Paganico 1 Follonica 19 Gavorrano 2 Grosseto 85 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 7 Manciano 8 Massa Marittima 12 Monte Argentario 9 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 14 Pitigliano 3 Roccalbegna 1 Roccastrada 6 Santa Fiora 1 Scansano 5 Scarlino 2 Sorano 2

Decessi