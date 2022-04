Verso Circolo Pattinatori-Wasken Lodi: biglietti per gli ospiti disponibili in via Mercurio

GROSSETO – Saranno circa ottanta i tifosi lombardi che assisteranno alla prima sfida dei quarti di finale del campionato di serie A1 tra Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto e Wasken Amatori Lodi, in programma sabato 30 aprile alle 20,45 alla Pista Mario Parri.

La società grossetana presieduta da Stefano Osti informa la tifoseria ospite che i biglietti potranno essere acquistati direttamente al botteghino all’interno del centro sportivo di via Mercurio, utilizzando l’ingresso posto in via dell’Oro.