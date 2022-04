Principianti di lusso per la Polisportiva Barbanera Uno: incetta di medaglie ai provinciali

GROSSETO – Presente anche la Polisportiva Barbanella Uno al Campionato Provinciale Uisp Uga di pattinaggio artistico, con le atlete del corso principianti, leve che hanno iniziato a pattinare nel mese di ottobre e che nonostante siano pochi mesi si sono già fatte valere nel migliore dei modi.

Nella categoria Azzurro Minion B, Dafne Tinti conquista la medaglia di bronzo; Melissa Veglianti nella categoria Azzurro Minion A ottiene un buon piazzamento; nella categoria Verde Start Katherine Luzzi è campionessa provinciale, Matilde Nardi è medaglia d’argento e Rossella Nastro si piazza quinta; nella categoria Bianco Basic Martina Moretti e Mia Lovisa ottengono un buon piazzamento; nella categoria Bianco Advanced Matilde Norcini è medaglia d’argento, mentre Emma Fabbrucci segue alzando il bronzo; stessa medaglia per Fabiana De Pompeis nella categoria Rosso Advanced.

Immensa soddisfazione per tutto lo staff della Polisportiva Barbanella Uno che ringrazia le atlete e le allenatrici Giulia Fornai e Sara Gemignani per il lavoro svolto in questi mesi.