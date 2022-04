Mancato invito a Travison, Mazzeo: «Errore mio e della mia segreteria, mi scuso»

SCARLINO – “Quando siamo di fronte ad un equivoco causato in buona fede da un errore ne prendo atto e ammetto la mancanza. Come ho già spiegato con un messaggio alla sindaca di Scarlino, Francesca Travison, non sono abituato ad accampare scuse per cui con grande sincerità ho spiegato alla prima cittadina che il suo mancato invito in un’azienda del suo territorio è stato solo un errore mio e della mia segreteria organizzativa”, così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo sul mancato invito della sindaca Travison all’incontro istituzionale svoltosi oggi al Casone.

“Mi sono scusato – prosegue – e ho invitato la sindaca Travison alla visita alla Nuova Solmine, rendendomi assolutamente a disposizione per tornare nel suo Comune come e quando lo riterrà più opportuno per incontrarci e affrontare insieme tutte le tematiche che vorrà porre alla mia attenzione”.

“Ricordo che durante il giro istituzionale nel grossetano sono con me anche i consiglieri Ulmi e Spadi”, conclude Mazzeo.