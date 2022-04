L’Asd Costa d’Argento applaude le sue giovani: pioggia di medaglie ai provinciali

MONTE ARGENTARIO – Buone prestazioni e tanti podi per le ventiquattro nuove promesse dell’Asd Pattinaggio Artistico Costa d’Argento che hanno partecipato domenica a Grosseto ai campionati provinciali Uisp formula U.G.A., la maggioranza di loro tutte alla loro prima esperienza di gara.

Grandissima soddisfazione per l’associazione, che ha applaudito le medaglie d’oro di Agata Bistazzoni, Adele del Vecchio e Emma Pulina, l’argento di Chloe Breschi e i bronzi di Carolina Danesi e Michela Bergantino. Ottimi piazzamenti e performance per tutte le altre giovani promesse.

L’associazione di Orbetello cresce sempre di più, per la soddisfazione delle insegnanti Alessandra Scarponi, Gaia Faruolo, Marta Cianchetta e Martina Salvini.