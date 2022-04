Giorgio Panariello chiude il Festival 20Eventi

PIOMBINO – Sabato 13 agosto, il Festival 20Eventi accoglierà Giorgio Panariello per l’ultima data della terza edizione della rassegna organizzata dal Comune di Piombino con la collaborazione dell’associazione Pro Loco: il celebre attore e comico toscano porterà a Piombino il suo spettacolo teatrale “La favola mia” nato per celebrare i venti anni di carriera dal successo di “Torno Sabato”, il programma tv andato in onda in prima serata su Rai 1.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i venti anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

I biglietti per lo spettacolo, al costo di 20, 25 o 30 euro, saranno in vendita da lunedì 2 maggio sul portale Ticketone, su eventipiombino.it e nella sede dell’associazione Pro Loco Piombino (via Ferruccio 4 – 3801764256) ogni martedì e venerdì dalle 17 alle 19.