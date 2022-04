Esordio in serie C del giovane Tiberi contro l’Olbia: «Grande soddisfazione dopo tanti sacrifici»

GROSSETO – L’esordio in Lega pro di Manuel Tiberi, difensore grossetano classe 2003, è sicuramente una delle note più liete della stagione biancorossa. “Esordire in serie C è stato bellissimo – ha spiegato Manuel Tiberi, terzino dell’Us Grosseto 1912 – soprattutto perché mi sono allenato per tutta la stagione con la prima squadra e dopo tanti sacrifici l’esordio è per me davvero una grande soddisfazione. Ci tengo a dedicare questo momento alla mia famiglia che mi ha sempre supportato nel mio percorso calcistico e a ringraziare il mister e la società”. Il suo percorso calcistico è cominciato a sei anni nel Saurorispescia, per passare poi all’Fc Grosseto, al Roselle e successivamente per tre anni nelle giovanili del Siena. Lo scorso anno il ritorno a casa con la maglia dell’Us Grosseto 1912, dove ha giocato nella Primavera ed è stato poi, quest’anno, aggregato alla prima squadra.

“Sono molto felice di essere tornato a giocare a casa – continua Tiberi – perché per me indossare la maglia biancorossa è un onore. Questo campionato è stato molto particolare: siamo arrivati ultimi ma abbiamo pagato anche il prezzo di tante situazioni che non ci hanno permesso di portare a termine il risultato anche quando avremmo meritato. Non voglio trovare alibi, certo, però ci tengo a dire che ce la siamo giocata sempre con tutti e nonostante le difficoltà in campionato mi sono trovato molto bene con il gruppo e con tutti i miei compagni”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Ci hanno sostenuto da per tutto e in qualsiasi momento: un aspetto fondamentale soprattutto per noi giovani. Scendere in campo ad Olbia e sentire i loro cori è stato bellissimo. Spero che la tifoseria, nonostante la retrocessione, non smetta mai di sostenere il Grifone”.