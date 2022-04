Doppia trasferta a Nettuno per il Bsc Grosseto, Sireus: «Andiamo per fare risultato»

GROSSETO – Saranno due match sicuramente non facili quelli che i ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto dovranno giocare sabato 30 aprile. Le gare, una il pomeriggio alle ore 15.30 e una la sera alle ore 20.30, vedranno i biancorossi impegnati contro il Nettuno Bc 1945, allo stadio Steno Borghese.

“Andiamo a Nettuno con l’obiettivo di vincere – ha spiegato Mattia Sireus, lanciatore del Big Mat Bsc Grosseto – come tutte le gare che affrontiamo. Faremo del nostro meglio per fare risultato, consapevoli della forza del Nettuno ma anche del nostro entusiasmo. Stiamo bene fisicamente e moralmente anche perché vincere la prima gara di uno storico derby come quello affrontato quest’anno in serie A per noi è stato molto importante e adesso vogliamo continuare a fare bene”.

Ecco la classifica del girone D di serie A dopo le prime sei giornate: Bbc Spirulina Becagli Grosseto .833, Hotsand Macerata .667, Nettuno Bc 1945 .667, Big Mat Bsc Grosseto .500, Academy of Nettuno .167, Athletics Bologna .167. Per info è possibile scrivere a comunicazione@bscgrosseto.it, oppure contattare la pagina Facebook o il profilo Instagram della società biancorossa (foto Guerrini).