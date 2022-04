Show allo Jannella: gli Under 15 del Bsc sconfitti all’ultimo lancio dagli Etruscan Fighters

GROSSETO – “Una partita da cardiopalma – commenta Daniele Secciani, manager del Bsc Grosseto Under 15 -. È stata una sconfitta di misura che, però, ci ha visto protagonisti in positivo e ne dobbiamo trarre grande esperienza”. Il bicchiere, dunque, è sicuramente mezzo pieno per gli under 15 del Bsc Grosseto che sabato 23 aprile, sul prestigioso diamante dello stadio Jannella, hanno ceduto il passo per 10 a 9 contro gli Etruscan Fighters. Un derby che ha visto subito i ragazzi di Pivirotto, Natale e Mazzieri passare in vantaggio per 6 a 1 nei primi due inning.

Nelle riprese successive, però, è salito sul monte (e in cattedra) Leonardo Mangani e nel giro di una ripresa le distanze si sono azzerate. Raggiunto il pareggio, i giovani biancorossi si sono portati in testa per 9 a 6, capitolando per 10 a 9 nell’ultimo attacco della squadra di casa. “Sono davvero orgoglioso – prosegue Secciani – della prestazione dei nostri ragazzi. Questa sconfitta ci deve servire per crescere e deve fungere da stimolo per riscattarci già al prossimo turno”.