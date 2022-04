GAVORRANO – Un’ordinanza per «limitare la presenza di ungulati nel centro abitato di Ravi» ad emetterla il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi.

Il sindaco ha vietato di dar da mangiare al cinghiale, e a tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinanti e interne al tessuto urbano, ha imposto di provvedere, entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza, alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta.

Chi vive a Ravi deve anche preoccuparsi della corretta collocazione dei rifiuti.

Il sindaco ha incaricato il comando di polizia provinciale di Grosseto ad allontanare dalle aree urbanizzate, gli ungulati, in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per garantire la sicurezza delle cose e l’incolumità fisica delle persone.

Difficile capire quale sarà il futuro del cinghiale Dondo, improbabile che decida, autonomamente, di non andare più in paese, generalmente in questi casi la soluzione più probabile è la cattura.