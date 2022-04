Flaminia più concreto, sconfitta avara per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta per 3-1 per il Follonica Gavorrano in casa del Flaminia Civitacastella.

Dopo i primi 13’ di studio e con il possesso in mano maggiormente alla formazione di Bonura, la prima occasione è per i locali, con Barduani Proietti che spara alto da fuori su azione di contropiede. Altri cinque minuti e Sirbu si invola sulla sinistra e tenta una conclusione da posizione defilata, ma la palla termina ancora alta.

I maremmani però continuano a detenere il pallino del gioco e si rendono pericolosi al 20’, quando Mugelli si trova fra i piedi una palla a centro area che, dopo una mischia, viene però allontanata dalla difesa. Ritmi non altissimi anche a causa del caldo, mentre al 24’ è Bruni a farsi trovare libero direttamente su calcio d’angolo, ma la sua incornata termina a lato lontana dai pali difesi da Sordini.

Al 32’ lampo di Mugelli che dai 25 metri controlla un bel pallone e scaglia un potente sinistro verso la porta, ma la sfera si stampa sull’incrocio dei pali. E sul capovolgimento di fronte la Flaminia trova il vantaggio. Sciamanna scatta sul filo del fuorigioco e si invola verso la porta: Ombra non può nulla sulla sua conclusione e non può far altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete.

I padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo dopo il gol segnato ci provano ancora al 39’ con Sciamanna, che vede Ombra leggermente fuori dai pali e tenta l’eurogol da centrocampo, fuori bersaglio. Un minuto più tardi ci prova anche Staffa con un sinistro a giro dal limite, sfiorando l’incrocio sul lato opposto.

Dopo aver dovuto rinunciare a capitan Dierna dal primo minuto, a fine primo tempo Bonura è anche costretto al primo cambio della partita, con Ampollini che deve lasciare il campo a causa di un problema fisico. Al 45’, dopo un batti e ribatti in area su azione di calcio d’angolo, arriva il tiro a lato di Lazzarini.

La ripresa si apre con i biancorossoblù subito in avanti alla ricerca del pari e si rendono pericolosi con un paio di calci d’angolo in cui la palla termina però lontano dalla porta. La prima vera occasione del secondo tempo è però per la Flaminia, che arriva al raddoppio al 10’ con Staffa, che deposita la palla in rete da due passi intercettando una palla messa in mezzo da Sirbu.

Al quarto d’ora triplo cambio sul fronte ospite con dentro Tiganj, Fontana e Sylla. E un minuto più tardi Giustarini tenta il tiro al volo dalla grande distanza, ma la palla termina fuori. Stessa soluzione ed esito anche per Sylla al 19′. Ci prova un minuto più tardi anche Grifoni, con il suo destro da fuori bloccato centralmente da Sordini.

Al 25′ il neo entrato Tiganj accorcia le distanze per i suoi su ribattuta, dopo un colpo di testa sulla traversa di Giustarini.

Finale infuocato, con i biancorossoblù che reclamano anche per un fallo di mano avvenuto in posizione sospetta da Barduani Proietti. L’arbitro decide per la punizione dal limite, di cui si incarica Lo Sicco. La sua botta di destro è pericolosa e sbatte sull’incrocio dei pali, spegnendosi sul fondo. A questo punto è un monologo della squadra di Bonura. Al 34′ un bel cross di Grifoni termina a un millimetro dalla testa di Tiganj, terminando la sua corsa sul fondo.

Nel momento di massima spinta del Follonica Gavorrano, al 40′ arriva a sorpresa il gol del 3-1, con Traditi che mette dentro direttamente su calcio di punizione da posizione defilata.

Ci prova al 42′ Lo Sicco con il piattone, ma Sordini para e blocca la sfera in tuffo. Niente di nuovo nei sei minuti di recupero.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Sordini, Staffa (45′ st Massaccesi), Santovito, De Vito, Lazzarini (36′ st Garufi), Gasperini, Ancillai, Barduani Proietti (36′ st Dominici), Sciamanna (47′ st Ingretolli), Traditi, Sirbu (36′ st Galli). A disposizione: Opara, Paun, Carta, Sarritzu. All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Del Rosso, Grifoni, Liurni (60’ Tiganj), Mugelli (60’ Fontana), Fremura (60’ Sylla), Berardi, Barlettani (84’ Arduini), Ampollini (43’ Lo Sicco), Giustarini. A disposizione: Vivoli, Dierna, Gasco, Olivato. All. Bonura.

ARBITRO: Liotta di Castellamare di Stabia; assistenti Caputo di Benevento e Minichiello di Ariano Irpino.

RETI: 33’ Sciamanna, 10′ st Staffa, 25′ st Tiganj, 40′ st Traditi.

NOTE: ammoniti Giustarini, Fontana, Traditi, Barduani Proietti; recuperi 1+6.