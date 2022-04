Coronavirus, crescono i nuovi casi in Maremma: sono 401. Tasso di positività sopra al 20%

GROSSETO – Sono 401 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 78) su 1.903 tamponi (ieri 442). Cresce il tasso di positività, che passa dal 17,6% di ieri al 21,1% di oggi.

Sono 2.210 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.346), 346 le guarigioni in 24 ore (ieri 92).

Due ricoveri in meno: sono 13 le persone ricoverate per Covid all’ospedale di Grosseto (ieri 15), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 26/04/2022 alle ore 24 del 26/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 3.181 537 3.632 566 Grosseto 1.903 401 2.210 346 Siena 2.966 487 3.366 532 Asl TSE 8050 1425 9208 1444

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 67 57 92 120 87 62 52 Grosseto 62 57 84 98 64 33 3 Siena 68 78 76 130 89 32 14 ASL TSE 197 192 252 348 240 127 69

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 19 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 4 Campagnatico 4 Capalbio 11 Castel Del Piano 10 Castell’Azzara 3 Castiglione Della Pescaia 29 Cinigiano 5 Civitella Paganico 11 Follonica 62 Gavorrano 13 Grosseto 113 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 10 Manciano 18 Massa Marittima 14 Monte Argentario 15 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 27 Pitigliano 4 Roccalbegna 4 Roccastrada 23 Scansano 5 Scarlino 10 Seggiano 1 Sorano 2

Decessi