Basket, dal Comune quattro nuovi canestri per i ragazzi: «Sport in sicurezza, divertitevi»

GAVORRANO – L’amministrazione comunale di Gavorrano ha acquistato e fatto installare quattro canestri per i ragazzi e ragazze under 14.

Due sono stati installati alla pista di pattinaggio di Filare in concessione alla locale associazione sportiva di basket e due sono stati installati nella palestra della scuola media di Gavorrano per praticare lo sport in caso di pioggia.

“Un investimento di. 6.223,83 € – spiega l’assessore Daniele Tonini – che l’amministrazione comunale ha fatto per dare modo ai ragazzi di fare questo sport in sicurezza. Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto e auguriamo ai ragazzi e ragazze del basket di divertirsi molto. Vi aspettiamo numerosi all’inaugurazione organizzata dal Basket Le Rocce il 2 maggio alle ore 17:30 presso la pista di basket di Filare”.