A Lucca nuovo round playoff per i ragazzi della Gea, Faragli: «Pronti a combattere»

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto scende nuovamente in campo a Lucca giovedì sera alle 21,15. I biancorossi di Luca Faragli e Marco Santolamazza, dopo essere tornati avanti nella serie grazie alla vittoria di sabato sera contro la Libertas, provano a vincere anche gara4 dei quarti di finale del girone C di serie D per approdare con una gara di anticipo alla semifinale.

La formazione locale cerca il riscatto per giocarsi tutto domenica 1 maggio alle 18 al Palasport di via Austria. Le due rivali, che si sono già affrontate cinque volte in questa stagione (quattro successi della Gea, uno della Libertas), ormai si conoscono a menadito e in questo duello metteranno a punto le loro conoscenza. La chiave dell’incontro sarà come sempre la capacità dei grossetani di mettere un freno alle bocche da fuoco lucchesi, Cecconi, Giovannetti, Puccinelli in particolare, che nelle prime tre sfide hanno messo in seria difficoltà la retroguardia della Gea. I tecnici maremmani hanno il dubbio legato alla presenza di Jacopo Roberti, uno dei punti di forza, la cui assenza si è fatta sentire sia sotto i tabelloni che in attacco. La Gea può far comunque leva sull’ottima condizione di Lorenzo Morgia, Lorenzo Scurti e Giovanni Piccoli, L’esperienza di Furi e Romboli può risolvere in qualsiasi momento la gara, ma anche il talento di Tommaso Ense può risultare determinante in partite nelle quali servono precisione, concentrazione e tanta grinta.

“Sarà un’altra battaglia – dice il coach Luca Faragli – e noi siamo pronti a combatterla. Dobbiamo prendere il meglio delle precedenti sfide per mettere a segno un altro blitz e guadagnarci il passaggio del turno. La squadra sta lavorando bene e può fare l’impresa, anche se bisogna eliminare le pause che hanno permesso a Lucca di rimanere in partita fino in fondo in gara3”.

I convocati: Bambini, Morgia, Furi, Simonelli, Neri, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Mari, Ense, Piccoli. Arbitreranno Carlo Cignarella e Carlo Contu di Pisa.

La situazione. Quarti di finale girone C: Monsummano-Calcinaia 2-1 (88-68, 60-84, 102-45); Gea Grosseto-Libertas Lucca 2-1 (77-71, 71-76, 80-75); Valdicornia-San Vincenzo 1-2 (61-66, 77-56, 57-74); Fides Livorno-Bellaria Cappuccini 3-0 (68-50, 95-79, 85-80). Fides qualificata per le semifinali.

Il programma della serie tra Gea e Lucca: Gara4 giovedì 28 aprile alle 21,15 al Palatagliate di Lucca. Ev. gara5 domenica 1 maggio alle 18 a Grosseto.