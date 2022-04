In ricordo di Frida ed Enzo, sport e buoni sentimenti ai memorial dell’Invictasauro

GROSSETO – Vacanze col pallone fra i piedi per i baby calciatori dell’Asd Invictasauro, che nei giorni scorsi hanno disputato presso il proprio centro sportivo due Memorial.

A carattere nazionale il torneo tenutosi nel giro del lunedì di Pasqua e dedicato a Frida Bottinelli Brogelli, moglie del Presidente della Asd Invictasauro, Paolo Brogelli riservato agli Esordienti 201o. Hanno partecipato l’Acf Fiorentina, l’Arezzo, i Giovani Grosseto, il Dlf Civitavecchia, il Cecina, il Venturina , il Follonica Gavorrano, il Meroni Siena e la formazione della Asd Invictasauro. Il torneo è stato molto bello e di livello tecnico elevato, vinto dalla Acf Fiorentina davanti al Dlf Civitavecchia e alla Asd Invictasauro, guidata da mister Silvio Mantiglioni e Luciano Betti.

Il 25 aprile si è giocato il torneo regionale dedicato a Enzo Verdiani conosciuto come “Il Pittore”, riservato ai Pulcini 2012. Alla manifestazione hanno partecipato la Asd Invictasauro con 2 formazioni, l’Arezzo, l’Isola d’Elba, la Academy Maremma e il Manciano. Il torneo è stato vinto dall’Arezzo che ha superato in finale una delle due formazioni di casa guidata da Luca Niccolini, Massimo Marconi e Giuseppe Schiavone; al terzo posto si è classificato il Manciano che ha superato l’Isola d’Elba.

Momenti di commozione durante le premiazioni, quando Paolo Brogelli, con le figlie Paola e Silvia e i nipoti Diego e Caterina, come anche il nipote e altri parenti di Enzo verdiani hanno omaggiato tutte le formazioni e i ragazzi partecipanti.

La Asd Invictasauro dà appuntamento al 14 maggio per il Torneo Mondialito, riservato ai bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016-2017 e al 15 Maggio, in occasione del Torneo in memoria di Dino Seccarecci, riservato ai Pulcini 2011. Entrambe le manifestazioni saranno giocate presso il Centro Sportivo di via Lago di Varano 30.