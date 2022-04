Debutto vincente in gara uno per le ragazze del Bsc Grosseto, sorridono anche le Under 13

GROSSETO – Debutto con vittoria in gara uno per le ragazze del Bsc Grosseto in Serie B di softball. “Una giornata da ricordare – dichiarano Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, manager della squadra -. Abbiamo messo in campo il nostro orgoglio e la gioia di essere su un palcoscenico importante, mostrando tutto il nostro valore”. Il primo match si è concluso, dunque, con una vittoria per 5 a 4 al settimo inning, grazie anche all’ottima prestazione di Giulia Verrecchia e la valida vincente di Giorgia Franceschelli. La seconda gara, invece, nonostante la grande partenza della lanciatrice Simona Spacciante e di un vantaggio iniziale di 5 a 0, è capitolata sul 6 a 5 per l’Anzio. “Siamo convinti – proseguono Vannelli e Verrecchia – che con un pizzico di esperienza in più, che ovviamente arriverà con il tempo, avremmo potuto sfruttare al meglio l’occasione. La strada è ancora molto lunga, ma il successo è garantito. Ringraziamo, infine, i tantissimi spettatori che hanno seguito con passione le nostre ragazze allo Scarpelli”. Il prossimo appuntamento con il campionato di Serie B sarà domenica 1° maggio, sul diamante del Nettuno.

Bene anche le little girls del Bsc Grosseto di softball. Le mini-guerriere biancorosse travolgono per 17 a 1 i Lancers di Lastra a Signa. “Abbiamo affrontato l’incontro – commenta Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto under 13 di softball – senza timore, macinando gioco e punti. Ci tengo a sottolineare l’ottima prova in pedana di Beatrice Innocenti e Viola De Gennaro e gli home run di Ginevra Fontana e Liz Childers”. La prossima tappa per le under 13 sarà sabato 30 aprile allo stadio Scarpelli, contro il Drk di Capannori.