Coronavirus: 78 nuovi casi in Maremma. Cala il tasso di positività, è al 17,6%. Un ricovero in più

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 aprile 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Sono 78 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 115) su 442 tamponi (ieri 497. In calo il tasso di positività, che passa dal 23,1% di ieri al 17,6% di oggi.

Sono 2.346 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.324), 92 le guarigioni in 24 ore (ieri 126).

Un ricovero in più: sono 15 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto (ieri 14), una delle quali in terapia intensiva (ieri zero).

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 25/04/2022 alle ore 24 del 25/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 817 116 3.813 110 Grosseto 442 78 2.346 92 Siena 788 92 3.531 286 Asl TSE 2047 286 9690 488

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 12 20 30 27 15 8 4 Grosseto 14 10 23 23 4 4 - Siena 23 11 29 14 7 8 - ASL TSE 49 41 82 64 26 20 4

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 20 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 14 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Campagnatico 1 Castel Del Piano 1 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 4 Cinigiano 1 Civitella Paganico 3 Follonica 1 Gavorrano 2 Grosseto 33 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 11 Orbetello 3 Pitigliano 5 Roccalbegna 2 Semproniano 3 Sorano 3

Decessi