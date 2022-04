Bike Trophy, De Stasio guida la carica dei follonichesi col quarto titolo italiano avvocati

FOLLONICA – Poker in terra amica per Marco De Stasio. L’avvocato follonichese si laurea campione italiano avvocati mtb per la quarta volta consecutiva alla gara di mtb Maremma Bike Trophy, svoltasi proprio a Follonica, valevole come prima tappa del trofeo “ Colli e Valli” e come campionato italiano avvocati (AIMANC).

Ben 104 atleti si sono presentati ai nastri di partenza della gara magistralmente organizzata dal Free Bike Pedale Follonichese, tra i quali gli alfieri della Himod Bike. Vittoria di categoria negli m3 per Marco De Stasio, giunto decimo assoluto, che si aggiudica, come detto, anche il titolo di campione italiano avvocati. Ottime prestazioni anche per Denis Tognoni, settimo tra gli m4, Roberto Muratori arrivato quinto tra gli m5, Francesco Fratiglioni, settimo tra gli m3, e Andrea Prontini, quinto tra gli m7. Piazzamenti importanti che hanno visto la Himod Bike classificarsi terza tra le società partecipanti all’evento.