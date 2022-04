25 aprile, FdI contro Pd: «Basta lezioni di moralità. Loro possono dire tutto, noi niente»

ORBETELLO – “Puntuale arriva la solita anacronistica e stucchevole polemica della sinistra nel giorno del 25 aprile. Oggi concentrata sul post del consigliere Poccia, reo di essersi permesso di fare una battuta sulle manifestazioni organizzate dai partiti di sinistra”, così il circolo Fratelli d’Italia di Orbetello.

Il Pd, infatti, ha chiesto le dimissioni del consigliere di maggioranza Ivan Poccia, che in un post su Facebook ieri ha scritto: “Io gli farei pagare gli straordinari dei poliziotti municipale e carabinieri che hanno distratto dal loro lavoro”, riferendosi a quanti ieri sono scesi in piazza ad Orbetello, “una una manifestazione autorizzata e pacifica” – come specificano i dem – per celebrare la Festa della Liberazione.

“Precisiamo con fermezza che rispettiamo tutte le manifestazioni ufficiali – proseguono da Fratelli d’Italia -, allontanando ogni possibile stucchevole strumentalizzazione. Detto ciò vogliamo però difendere la possibilità di difendersi da attacchi gratuiti e veramente fuori luogo come quelli dei cartelli esposti e fortemente offensivi. Troviamo fortemente offensivo e divisivo l’utilizzo della piazza per un attacco politico contro l’altra fazione politica e avremmo gradito se avessero stigmatizzato certi atteggiamenti”.

“Ma ormai siamo ben consci del doppiopesismo e della democrazia ad intermittenza che la sinistra ed il Pd mettono in campo da sempre. La loro superiorità morale gli permette di dire e fare ciò che vogliono anche con modalità di dubbio gusto, mentre agli altri è impossibile proferire qualsiasi parola. Ci ripetiamo, conosciamo il modo di fare del Pd e della sinistra, ma con ciò non lo accettiamo e non smetteremo mai di contrapporci ad esso”, concludono da FdI Orbetello.