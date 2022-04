Scontro sul 25 aprile, il sindaco: «Ho partecipato a tutta la manifestazione»

GROSSETO – Alle critiche del partito democratico risponde il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che era stato ripreso per aver abbandonato anticipatamente la manifestazione della festa della Liberazioni in città (Leggi: Festa della Liberazione, Pd: «Il sindaco ha abbandonato la piazza, gesto grave»).

«Mi sono fatto come tutti gli anni, come tutti i cinque passati, e sono stato fiero di farlo e contento di farlo, tutta la manifestazione, dal cimitero di Sterpeto alla cittadella dello studente con il corteo che è arrivato prima a piazza della Rimembranza e poi in piazza Dante. Come aveva anticipato già al presidente dell’Anpi Luciano Calì che sarei dovuto andare via ad una certa ora per altri impegni così è stato».