Le giovani della Pallavolo Grosseto brillano al Città di Grosseto. Tutte le immagini del torneo

GROSSETO – Terminata con successo la tappa S3 denominata Trofeo Città Di Grosseto organizzata dalla Pallavolo Grosseto. Numerose le squadre in campo fra partite, divertimento e condivisione. Da segnalare per il settore White I° Livello l’ottimo risultato delle compagini grossetane che si sono aggiudicate le prime tre piazze con Pallavolo Grosseto 8, la Pallavolo Grosseto 10 e la Pallavolo Grosseto 9.

Nel pomeriggio invece il Torneo di II° livello se lo è aggiudicato il Grosseto Volley School, poi al secondo posto il New Volley Venturina e al terzo la Virtus Maremma di Roccatederighi.

Pallavolo Grosseto – Trofeo Città di Grosseto

La Pallavolo Grosseto ringrazia le società intervenute e tutto lo staff sia tecnico che dirigenziale che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa: il ccordinatore Silvia Rustighi, Vanessa Potenti, Fabio Sembiante, Martina Rossi, Laura Cherubini, Stefano Raulli, Mario Centini, Vito Di Giovanna, Luca Tinacci e Andrea Barsotti. Per ultime ma non per importanza, un grazie anche tutte le atlete Under 13 di Ilaria Colella che hanno arbitrato tutte le partite: Ginevra Consani, Camilla Peri, Emma Rossi, Sabrina Delli Castelli, Giulia Muzzi, Luigia Iaccarino, Odessa Di Rienzo, Chiara Priori, Viola Armini, Viola Murzi e Sofia Guidoni.